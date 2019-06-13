رياضة | ستاد الشمس في أبهى صورة لاستقبال منتخب كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستاد الشمس في أبهى صورة لاستقبال منتخب كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اللجنة المشرفة علي التعديلات الشاملة لاستاد الشمس من أعمالها والذي تسلمته منذ ما يقرب من شهرين بعد إدراج ستاد الشمس ضمن الاستادات الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية بعد حرص الصحفي أسامة أبوزيد رئيس النادي علي ان يكون للاستاد دورا في استقبال تدريبات اي منتخب إفريقي بفضل علاقاته الجيدة بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسئولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة وهو ما تم في النهاية بإعلان استقبال تدريبات منتخب كوت ديفوار الأفيال السوداء عليه.

وتم عمل صيانة شاملة في جميع جوانب الاستاد بتغيير أرضية ملعب كرة القدم وتطوير غوف خلع الملابس والإضاءة الشاملة لملعب الكرة وهو ما جعل النادي يستفيد بتطوير الاستاد بأكثر من ٥٠ مليون جنية.