رياضة | الجماهير المغربية تشن هجومًا لاذعًا على نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير المغربية تشن هجومًا لاذعًا على نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجمهور المغربي هجومًا لاذعًا على أحد أهم نجوم المنتخب الأول لكرة القدم فيصل فجر، بسبب تصرفه في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب جامبيا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الجماهير أبدت غضبها اتجاه فيصل، واصفين تصرفه بالأنانية، بعدما تعمد تسديد ركلة الجزاء بدلاً من عبد الرزاق حمدالله، ليهدرها اللاعب ويتسبب في خسارة فريقه.

ويذكر أن حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، غادر معسكر الفريق اليوم على خلفية تلك الأحداث، وتم استقدام عبد الكريم باعدي بدلاً منه.