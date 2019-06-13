رياضة | مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر اليوم 22-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا بث مباشر اليوم 22-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب الكونغو اختبارا قويا أمام أوغندا في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تلعب المباراة بين الكونغو وأوغندا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يونيو الجاري، كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو وأوغندا.

قائمة أوغندا المشاركة في بطولة إفريقيا 2019:

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب أفريقي) وجمال سالم (الهلال السوداني) وروبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي).

في خط الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) ونيكولاس وادادا (عزام التنزاني) وأواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) وحسن واسوا (بلا ناد) ورونالد موكيبي (أوسترسند السويدي) ومرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) وجودفري والسومبي (بلا ناد) ومويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) وجوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).

في خط الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) وخالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) وأبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) ومايكل أزيرا (مونتريال الكندي) وفاروق ميا (جوريكا الكرواتي) وكيزيتو لواجا (شاختار من كازاخستان) وكاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب أفريقي) وإيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني).

في خط الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) وألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) وديريك نسيبامبي (سموحة المصري).

وتشهد المباراة ظهور مميز للمدرب الفرنسي ديسابر الذي تعرفه الجماهير المصرية جيدا حيث كان مديرا فنيا لنادي الإسماعيلي قبل أن يتخذ قراره بالرحيل بشكل مفاجئ، ليعلن بعدها منتخب أوغندا التعاقد مع المدرب الفرنسي الذي قدم مستويات مميزة مع الدراويش.

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كورة لايف مباشر مباراة اوغندا ضد الكونغو بدون تقطيع منقولة عبر قنوات Bein Sport في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت الموافق 22-6-2019 بتوقيت القاهرة ، الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية.

قائمة جمهورية الكونغو والتي تبدأ مشاركتها في كان 2019 بمواجهة أوغندا:

في حراسة المرمى: بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست)، لي ماتامبي (الأنصار)، أنطوني موسي (تشياسو)

في خط الدفاع: آرثر ماسواكو (وست هام)، مارسيل تيسيراند (فولفسبورج)، إيساما مبيكو (مازيمبي)، مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج)، بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو)، نجوندا موزينجا (فيتا كلوب)، كريستيان لوينداما (جالطة سراي)، دجوما شاباني (فيتا كلوب)، ويلفريد موكي (أنقرة)

في خط الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي)، شانسيل مبيمبا (بورتو)، يوسف مولومبو (كيلمارنوك)، جاك ماجوما (برمنجهام سيتي)، بول مبوكو (ستاندر دو لييج)، جيانيلي إمبولا (رايو فاليكانو)

في خط الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت)، جوناثان بولينجي (أنتروب)، سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) وإليا ميستشاك (مازيمبي) و بريت أسومبالونجا (ميدلسبره)

أوغندا تمتلك افضل حارس في افريقيا في الوقت الحالي وهو أنيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب افريقي وكيف رأي الجميع في بطولة دوري أبطال افريقيا الحارس يتصدى بكل بسالة لهجمات الخصوم والمنافسين ولعل من ابرزها مباراة الأهلي المصري في ملعب برج العرب بعد خماسية تاريخية لأبناء البافانا بافانا في شباك زعيم القارة الإفريقية.

قنوات تايم سبورت تنقل مباريات بطولة أمم إفريقيا الموجودة على أرض مصر خلال شهري يونيو ويوليو من هذا العام الحافل بالأحداث التاريخية، البث المباشر مباراة اوغندا ضد جمهورية الكونغو وهما ضمن المجموعة الأولى التي تضم صاحبة الأرض والضيافة منتخب مصر بالإضافة إلى المنتخب العنيد منتخب زيمبابوي، حيث تستهل البطولة بمواجهة الفراعنة بقيادة محمد صلاح ضد زيمبابوي بث مباشر الخليج 365 الرياضي ينقل لكم فاعليات البطولة الإفريقية لحظة بلحظة.