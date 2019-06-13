رياضة | مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 21-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 21-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستهل مصر مشوارها في بطولة أمم إفريقيا 2019، بمواجهة زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري، على ملعب القاهرة الدولي الذي يتزين لاستقبال مجموعة المنتخب الوطني التي تضم أيضا كل من أوغندا والكونغو .

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الافريقية 2019 بدون تقطيع وفي بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن، الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، الساعة العاشرة مساء بتوقيت سوريا، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت العراق واليمن ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت لبنان والبحرين.

مباراة مصر وزيمبابوي سوف تكون منقولة عبر قنوات بي إن سبورت وتحديدا قنوات بي إن سبورت ماكس 1 ، والتي تم وضعها خصيصا لنقل فاعليات بطولة الأمم الإفريقية، البث المباشر لمباراة مصر ضد زيمبابوي بدون تقطيع.

واختار المكسيكي خافيير أجيري قائمة منتخب مصر التي تضم أسماء مهمة ولامعة في مقدمتها محمد صلاح نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي والمتوج منذ أسبوعين ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي الكبير في إنجلترا.

أيضا تضم القائمة مجموعة من الاسماء كمحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي وعبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق، وأحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي وعمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني، بالإضافة إلى محمود علاء وجنش نجمي الزمالك المتوج أخيرا بالكونفيدرالية الإفريقية.

القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة الإفريقية:

- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي).

- وليد سليمان (الأهلي).

- عبدالله السعيد (بيراميدز).

- أحمد علي كامل (المقاولون العرب).

- محمد النني (أرسنال الإنجليزي).

-محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي).

- عمر جابر (بيراميدز).

- أحمد الشناوي (بيراميدز).

- مروان محسن (الأهلي).

- طارق حامد (الزمالك).

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).

- علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي).

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- محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي).

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

- أيمن أشرف (الأهلي).

- محمد الشناوي (الأهلي).

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك).

- باهر المحمدي (الإسماعيلي).

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز).

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز).

- محمود عبدالرحيم " جنش " (الزمالك).

- محمود علاء (الزمالك).

مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019 ستكون منقولة أيضا على قنوات تايم سبورت على التردد الأرضي حيث تم الإعلان مؤخرا عن القناة لتغطية بطولة إفريقيا وسط تواجد كوكبة من الإعلاميين والمحللين المتميزين، أمثال أحمد شوبير وحازم إمام وأيمن يونس وغيرهم.

قائمة منتخب زيمبابوي المشاركة في الكان 2019:

في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزي (باروكا).

في خط الدفاع: تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمي دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبي (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك).

في خط الوسط: تالينت تشاوابيوا (أمازولو)، ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز)، أوفيدي كارورو (أمازولو)، تافادزوا كوتينيو (عزام)، كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس)، مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، داني فيري (جولدن أروز).

في خط الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوي (داليان ييفانج)، والتر موسونا (بولوكواني سيتي)، نوكس موتيزوا (جولدن أروز)، تينوتيندا كادويري (لو هافر)، إيفانز روسيكي (سوبر سبورت).

ويعد من الأسماء الكبيرة في منتخب زيمبابوي اللاعب خاما بيليات نجم كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز الجنوب إفريقي السابق، والذي كان هدفا للأهلي والزمالك من أجل التعاقد معه في فترة تتويج فريقه السابق بدوري أبطال إفريقيا 2016 على حساب الزمالك المصري.