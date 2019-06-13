رياضة | معلول وحمد الله وبلقبلة أبطال مفاجآت اللحظات الأخيرة لمنتخبات أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول وحمد الله وبلقبلة أبطال مفاجآت اللحظات الأخيرة لمنتخبات أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت معسكرات المنتخبات العربية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو بعض المفاجآت باستبعاد نجوم بارزين من قوائم المنتخبات النهائية المشاركة بالبطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المستبعدين من قوائم المنتخبات العربية قبل أيام من إنطلاق بطولة أمم إفريقيا:-

علي معلول:

فاجئ الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس الجميع وأعلن استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي من قائمة نسور قرطاج المشاركة بالبطولة القارية، ومثل استبعاد "معلول" مفاجأة وصدمة قوية للجماهير التونسية خاصة وأنه الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب التونسي كما قدم موسم مميز رفقة فريقه الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن أسباب استبعاد "معلول" من قائمة منتخب تونس، اسباب انضباطية وليست اسباب فنية، حيث أكدت أن صدام قوي حدث بين لاعب الأهلي ومدربه آلان جيريس قبل ودية تونس وكرواتيا تسبب في استبعاده من قائمة نسور قرطاج وضم كريم العواضي بدلًا منه.

هاريس بلقبلة:

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شهد معسكر منتخب الجزائر فضيحة مدوية بعدما قام هاريس بلقبلة لاعب بريست الفرنسي بالكشف عن مؤخرته أثناء تسجيل فيديو مباشر لزميله الحارس ألكسندر أوكيدجا وهو يلعب "فورتنايت"، مما دفع جمال بلماضي المدير الفني لثعالب الصحراء لاستبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك لفرض الانضباط على معسكر المنتخب الجزائري.

واستدعى جمال بلماضي اللاعب محمد بن خماسة لاعب وسط اتحاد الجزائر للإنضمام لقائمة منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا بدلا من "بلقبلة".

عبد الرزاق حمد الله:

آخر مفاجآت اللحظات الأخيرة في قوائم بطولة أمم إفريقيا 2019 اعلان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي وهداف الدوري السعودي بالموسم الماضي من القائمة النهائية لـ"أسود أطلس" بالبطولة القارية.

وأعلن الاتحاد المغربي أن السبب وراء استبعاد "حمد الله" تعرضه للإصابة علي مستوي الظهر والفخذ، بينما أكدت تقارير صحفية أن اللاعب غادر معسكر المنتخب المغربي بسبب غضبه من طريقة تعامل اللاعبين الكبار بالمعسكر بعد خلافه مع فيصل فجر على تنفيذ ركلة جزاء أمام منتخب جامبيا في المباراة التي خسرتها المغرب 1/0.