اونلاين | لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر | kora online

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يستعد منتخب مصر، لخوض أول مباراة ودية له في معسكره ببرج العرب استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويلعب منتخب مصر، مع منتخب تنزانيا فى التاسعة من مساء يوم الخميس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

قناة "أون سبورت" ستكون أولى القنوات المجانية الناقلة للمباراة بتعليق حاتم بطيشة على أن ينطلق الأستوديو التحليلي للمباراة فى تمام الساعة الثامنة.

تردد قناة On Sport

القمر الصناعي: نايلسات.

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تردد القناة: 10853 .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

وتشهد قناة " تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية البث الأول لمباريات المنتخب عبر القناة الجديدة والتى تضم فى طاقم عملها الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر بالإضافة إلى المعلق أيمن الكاشف ومدحت شلبي الذي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص ببطولة الأمم كما سيعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة .

وسيكون متاح استقبال قناة "" تايم سبورت" بأي إريال هوائي عادي بعد قرار حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بنقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية على تردد القناة الثانية، بما يسمح للمواطنين المصريين بمشاهدة القناة بسهولة.