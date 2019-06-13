اونلاين | يلا شوت "Egypt" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر حصري | مباراة مصر وتنزانيا مباشر youtube | مباراة مصر On Sport مباشر

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يلا شوت "Egypt" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر حصري | مباراة مصر وتنزانيا مباشر youtube | مباراة مصر On Sport مباشر

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفريق لمواجهة تنزانيا في المباراة الدولية الودية التي تقام اليوم الخميس على استاد برج العرب.

وتشهد المباراة مشاركة الثنائي عبدالله السعيد ووليد سليمان بشكل أساسي، فيما يتواجد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب في قيادة الهجوم.

ويعتمد الفراعنة في خط الوسط على الثنائي نبيل عماد، وطارق حامد أصحاب أدوار دفاعية.

يلا شوت "Egypt" مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر حصري | مباراة مصر وتنزانيا مباشر youtube | مباراة مصر On Sport مباشر

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وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان.

المهاجم: أحمد علي.