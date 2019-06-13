شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا والان مع التفاصيل

أعلن المكسيسي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفريق في المبارة التي ستجمعهما في التاسعة مساءا بتوقيت مصر، أمام تنزانيا استعداداً لكأس الأمم الأفريقيا 2019. وجاء تشكيل منتخب مصر الأساسي كالتالي: حارس: أحمد الشناوي. الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي. الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا". أمامهم: وليد سليمان – عبد الله السعيد – عمرو وردة. Advertisements الهجوم: أحمد علي. فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمود عبد الرحيم "جنش". الدفاع: باهر المحمدي – أحمد ايمن منصور – عمر جابر – محمود حمدي "الونش" الوسط: علي غزال – محمد النني – محمود حسن "تريزيجيه". الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن – أحمد حسن "كوكا".

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