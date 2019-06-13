شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوضح سبب استبعاد حمدالله من أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن سبب مغادرة عبدالرزاق حمدالله لمعسكر منتخب المغرب في المركز الوطني بسلا، يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.
وأوضح اتحاد الكرة أن طبيب منتخب المغرب، عبدالرزاق هيفتي، ذكر أن حمد الله سيخضع لفحص طبي دقيق غدًا الجمعة.
وشارك حمد الله في ودية جامبيا، أمس الأربعاء، ولعب الشوط الثاني.
واضطر اتحاد الكرة الخروج ببيان توضيحي، بعد الأخبار التي أثيرت حول أسباب مغادرة حمد الله لمعسكر الأسود، والتي تم ربطها بأنباء التهميش الذي عانى منه من طرف بعض زملائه، وعدم ارتياحه من الأجواء التي يدور فيها المعسكر.
يشار إلى أن كريم باعدي، هو من عوَض حمد الله في القائمة النهائية، التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.
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