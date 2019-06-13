شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يصل إلى معسكر منتخب السنغال بإسبانيا قبل السفر إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة «اليكانتي» الإسبانية وتحديدًا لفندق «لا فينسا» مقر إقامة معسكر منتخب السنغال، الذي يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا 2019.

وتنطلق النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في الواحد والعشرين من يونيو الجاري في مصر.

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«ماني» لم ينضم مبكرًا إلى معسكر منتخب بلاده، حيث أنهى الموسم، قِبل 12 يومًا فقط، بعدما خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه أمام توتنهام هوتسبير.

وتحدث «ماني» لوسائل الإعلام فور وصوله: «لقد تعافيت جيدًا، والآن سأقدم كل شيء من أجل بلدي».

وأضاف: «لقد كان من المهم أنّ أتي إلى هُنا، وأسافر في نفس الوقت مع زملائي الفريق إلى مصر للمشاركة في البطولة».