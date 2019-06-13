شكرا لقرائتكم خبر عن أوبي ميكيل يشيد بأجواء منتخب نيجيريا بمعسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد قائد المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، جون أوبي ميكيل، بالأجواء داخل معسكر «النسور الخضراء» بمدينة الإسماعيلية قبيل انطلاق مشوارهم في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام بوروندي يوم 22 يونيو الجاري.

وكتب ميكيل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حسبما نقلت صحيفة «كومبليت سبورتس» النيجيرية، اليوم الخميس: «لقد أدينا الحصة التدريبية الصباحية، وأجواء رائعة في المنتخب»، ناشرا أيضا صورته إلى جانب زميله المدافع كينيث أوميرو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب نيجيريا مباراة ودية أمام نظيره السنغالي في الإسماعيلية، يوم الأحد المقبل، قبل الانتقال إلى الإسكندرية من أجل خوض منافسات المجموعة الثانية بالبطولة أمام منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر.