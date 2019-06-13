شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب البوسنة: دجيكو قد يغادر روما إلى نادي إيطالي آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك الأول لكرة القدم، روبرت بروزينسكي، عن إمكانية مغادرة المهاجم إدين دجيكو فريقه نادي روما إلى نادي إيطالي آخر.

وقال بروزينسكي، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا» اليوم الخميس: «لقد تحدثت مع دجيكو وأخبرني بأنه سيرحل على الأرجح إلى نادي إيطالي آخر، بينما سيبقى بيانيتش في يوفنتوس».

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم دجيكو بالانتقال إلى إنترميلان هذا الصيف بعدما ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية مغادرة الجيالوروسي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إيطاليا 1-2 أمس الأول الثلاثاء ضمن تصفيات يورو 2020.