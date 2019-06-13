هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

تخطى النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، الكشف الطبي بنجاح، للانضمام إلى صفوف الميرنجي.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هازارد أجرى الاختبارات الطبية واجتازها بنجاح، قبل أن يتم تقديمه، اليوم، للجماهير ووسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد، من صفوف تشيلسي، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين، وهم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.