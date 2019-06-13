اخبار الرياضه

هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تخطى النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا إلى ، الكشف الطبي بنجاح، للانضمام إلى صفوف الميرنجي.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هازارد أجرى الاختبارات الطبية واجتازها بنجاح، قبل أن يتم تقديمه، اليوم، للجماهير ووسائل الإعلام.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع هازارد، من صفوف ، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين، وهم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا