الترجي: لن نخوض مواجهة الوداد بإياب نهائي الأبطال

أكد وليد العارم عضو هئية نادي الترجي التونسي، أن فريقه لن يخوض مباراة نهائي دوري الأبطال أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر رسميًا يوم الأربعاء الماضي إعادة مباراة الترجي والوداد على خلفية الأحداث التي شهدتها لقاء العودة في رادس.

وأضاف العارم في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح الرياضي" التونسية، أن فريق متمسك بكل حقوقه والتي تخص لقاء النهائي.

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وتابع :"لن نخوض لقاء العودة، نحن مقتنعون بأن تتويجنا كسبناه عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر".

وواصل :"لاعبونا تحلوا بالانضباط، ولم يغادروا الميدان إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة".

جدير بالذكر أن رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، أعلن فور صدور القرار عن اتجاه ناديه للمحكمة الرياضية