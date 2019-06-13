كاسياس يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

اضطر الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعب بورتو البرتغالي، للخروج مرة أخرى لحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب أو الاعتزال النهائي.

ونفى كاسياس تقارير الصحافة البرتغالية التي تحدثت عن مستقبله اليوم الخميس، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارًا بشأن التقاعد.

وكان كاسياس (38 عامًا) قد خرج قبل شهر واحد، ونفى كل الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله كرة القدم، ليخرج مرة أخرى ويكرر الأمر نفسه.

وكتب كاسياس عبر حسابه على تويتر، مقتبسًا تغريدة الشهر الماضي: "نفس التغريدة قبل شهر، باستثناء الجزء الخاص بالمراجعة مع الطبيب".

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وأضاف: "الشيء الوحيد الجديد هو أنني سأقوم بمراجعة أخرى مع الطبيب غدًا.. عناق للجميع".

وتفيد تغريدة كاسياس بأنه لم يتخذ بعد قرارًا باعتزال كرة القدم.

ونشر كاسياس تغريدة قبل شهر، قال فيها: "مرحبًا بالجميع، سوف أتقاعد.. سيأتي اليوم الذي يتعين علي فيه التقاعد.. واسمحوا لي أن أعلن ذلك القرار عندما تأتي اللحظة".

وأوضح حينها: "لكن في الوقت الراهن، أحتاج إلى السلام.. بالأمس كان لي فحص مع الدكتور فيليب ماسيدو.. كل شيء على ما يرام.. هذه هي الأخبار التي أود مشاركتها معكم جميعًا!".