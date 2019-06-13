شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجدد ثقته فى خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ثقته التامة فى خالد جلال المدير الفنى الحالى للفريق وفى قدرته على قيادة الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال مرتضى منصور لخالد جلال إنه سبب تواجد الفريق فى النسخة المنقضية من بطولة الكونفدرالية التى توج الفريق بلقبها تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس بعدما قاد جلال الفريق الأبيض للمشاركة فى البطولة الأفريقية بالفوز بكأس مصر فى الموسم الماضى قبل أن يرحل ويتولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية ثم عاد جلال لقيادة الفريق عقب رحيل جروس كما شدد رئيس الزمالك لخالد جلال إنه لن يستعين بمدرب أجنبى مجددا الثقة فيه.

ويتبقى للزمالك 3 مواجهات فى الدورى أمام الجونة يوم 23 من شهر يوليو الجارى ثم مباراة الإسماعيلى يوم 26 من الشهر ذاته ثم لقاء الأهلى يوم 30 من نفس الشهر ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بالثلاث مباريات للفوز بلقب الدورى.

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يذكر أن خالد جلال قاد الأبيض فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.