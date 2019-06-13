شكرا لقرائتكم مجلس إدارة الزمالك يرفضون مقترح مرتضى منصور بشأن إقامة انتخابات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صوت أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، برفض مقترح مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بشأن إقامة انتخابات جديدة على جميع المقاعد خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مرتضى منصور قرر عقد مؤتمر يوم السبت المقبل عقب اجتماع مجلس إدارة النادى للحديث عن لائحة النادى الجديدة والانتخابات المقبلة على بعض المقاعد بعد رفض مجلس إدارة النادى إقامة انتخابات على جميع المقاعد وفقا لمقترح رئيس النادى.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب اعتمدت لائحة الزمالك الجديدة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء والتي أقيمت بتاريخ 30 و 31 أغسطس الماضى.
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