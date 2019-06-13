شكرا لقرائتكم 15 دقيقة بروفة أخيرة لمحمد صلاح فى ودية المنتخب أمام غينيا قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدفع خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمدة 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى الودية الثانية المقرر لها مساء الأحد المقبل، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا 2019 ، المحدد له الجمعة المقبل حيث يخوض منتخب مصر مباراة الإفتتاح أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة.

ويرغب أجيرى فى عدم إجهاد محمد صلاح خاصة وأنه شارك فى موسم طويل مع ليفربول قاده خلاله للتتويج بلقب دورى أبطال أوربا، بجانب مركز الوصيف فى الدورى الإنجليزى بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتى حتى النفس الأخير، لذا يرغب المدرب المكسيكى فى منح محمد صلاح أطول فترة ممكنة من الراحة بعيدا عن المباريات، مع الاكتفاء بالبرنامج الموضوع له ليكون جاهزا تماما للبطولة.

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وكشف مصدر بالمنتخب أن أجيرى كان يرغب فى إعفاء صلاح تماما من اللقاء، إلا أن اللاعب طلب المشاركة بعض الوقت حتى تحتسب له المباراة فى تاريخه الدولى مع منتخب مصر، بجانب الاستفادة منها فى منافسته على الكرة الذهبية.