ماذا قال الحضرى بعد اختياره ضمن أفضل 30 لاعبا فى تاريخ أمم أفريقيا؟...

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جدة - عمرو شويل علق الدولى عصام الحضرى حارس مرمى النجوم و منتخب مصر السابق على اختياره ضمن أفضل 30 لاعب فى تاريخ أمم أفريقيا وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية باية قرانية. ونشر الحضرى على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد اختياره ضمن أفضل 30 لاعبا فى تاريخ أمم أفريقيا قائلا: قال تعالى : {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} فعلا عطاء ربنا احسن وأكبر من أى عطاء ، الحمد لله. Advertisements يذكران الحضرى تم اختياره ضمن أفضل 30 لاعبا فى تاريخ أمم أفريقيا وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية حيث جاء فى المركز الحادى عشر ، و يليه الخطيب فى الثالثة عشر ثم محمد صلاح سابع عشر وأبو تريكة فى المركز الـ 21 .

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