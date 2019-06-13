فرجانى ساسى تحت أعين أياكس الهولندى...

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جدة - عمرو شويل أصبح التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، ضمن المرشحين للانتقال لنادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الفترة المقبلة. وشهدت الأيام الماضية قيام وكيل لاعبين تونسى بعرض أسم فرجانى ساسى على أياكس بطل الدوري الهولندي بالموسم الأخير. Advertisements ومن المنتظر أن يضع مسئولو أياكس الهولندى فرجانى ساسى تحت المراقبة خلال مباريات منتخب تونس فى بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها يوم 21 يونيه الجارى فى مصر. ويقدم فرجانى ساسى مستويات مميزة مع الزمالك، قبل تعرضه للإصابة مؤخرا لكنه سيعود للمشاركة فى المباريات برفقة المنتخب التونسى فى أمم أفريقيا 2019. ويتبقى فى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك موسمين قادمين ويتمسك النادي الأبيض باستمراره فى الفترة المقبلة، لكن حال تلقى اللاعب التونسى عرضا مغريا من الناحية المادية سيتم دراسته بشكل جيد قبل اتخاذ القرار النهائى.

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