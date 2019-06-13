شكرا لقرائتكم مفاجأة .. حارس الأهلي مرشح لخلافة محمد عواد بالدوري السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، دائرة المرشحين لخلافة محمد عواد حارس الإسماعيلى فى الدوري السعودي بالموسم الجديد. وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض إسم شريف إكرامى على مسئولو نادي الوحدة السعودي للتعاقد معه فى الموسم الجديد وأبدى النادي ترحيبه الشديد بالتعاقد مع حارس الأهلي لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة. ويعانى شريف إكرامى من عدم المشاركة فى المباريات بانتظام مع النادي الأهلي فى الفترة الأخيرة بعد تولى محمد الشناوى مسئولية حراسة العرين الأحمر فى الموسم الماضى.

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