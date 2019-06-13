مدرب لايبزغ الألماني يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن رالف رانجنيك مدرب ومدير الكرة السابق بنادي لايبزغ الألماني بات مرشحا لتدريب تشيلسي الإنجليزي. ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن رانجنيك قد يتولى تدريب تشيلسي حال رحيل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. Advertisements وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي تضم أيضا النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد والمدرب الإسباني رافاييل بينيتيز. وتولى رانجنيك منصب المدير الفني ومدير الكرة في لايبزغ في الموسم الماضي الذي انهاه الفريق في المركز الثالث. وسيتحمل رانجنيك من جانبه المسئولية العامة لناديي لايبزغ ونيويورك ريد بولز، بجانب أعمال "ريد بول" في ساو باولو البرازيلية، ولكن رانجنيك لن يكون مسئولا عن فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي نظرا للتعارض المحتمل، إذا شارك سالزبورغ في أوروبا مثلما شارك في الدوري الأوروبي في 2018.

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