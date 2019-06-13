شكرا لقرائتكم وست بروميتش يتعاقد مع الكرواتي بيليتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬عين وست بروميتش ألبيون يوم الخميس الكرواتي سلافن بيليتش مدربا جديدا للفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب" لكرة القدم لمدة عامين.

ويعود بيليتش، مدرب كرواتيا السابق، إلى إنجلترا بعد خمسة أشهر مع الاتحاد السعودي أعقبت إقالته من تدريب وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2017.

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ويطمح بيليتش (50 عاما)، لاعب وست هام وإيفرتون السابق، لإعادة وست بروميتش لدوري الأضواء بعد الغياب في الموسم الماضي وخسر في قبل نهائي ملحق الصعود أمام أستون فيلا.

وقال بيليتش لموقع النادي: نريد أن نتحسن داخل الملعب وأنا واثق من رغبة وست بروميتش في العودة للدوري الممتاز ويملك النادي مشروعا قصير الأمد وآخر طويل الأمد، أرادوا مني أن أساعدهم في التطور ولم أفكر مرتين.

ويتولى بيليتش المهمة خلفا لدارين مور الذي أقيل في مارس الماضي وقاد جيمي شان الفريق مؤقتا واحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى ليتأهل لملحق الصعود.