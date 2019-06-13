شكرا لقرائتكم متخطياً جوفينكو .. إبراهيموفيتش أغلى لاعب في الدوري الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش اللاعب صاحب الراتب الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين. ويتقاضى إبراهيموفيتش "37 عاما" مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي 2ر7 مليون دولار سنويا. Advertisements وتخطى المهاجم السويدي بذلك الراتب الذي كان يتقاضاه الإيطالي سيباستيان جوفينكو في موسمي 2017 و2018 والبالغ 1ر7 مليون دولار. وانضم ابراهيموفيتش إلى جالاكسي العام الماضي قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي. وسجل إبراهيموفيتش مسيرة رائعة مع جالاكسي حيث سجل 33 هدفا خلال 39 مباراة.

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