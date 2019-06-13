بث مباشر TIME Sport مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية مباشرة يلا شوت بدون تقطيع | كورة ستار مشاهدة...

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كورة ستار مصر وتنزانيا بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة مصر وتنزانيا لايف جوال اليوم الخميس الموافق 13-6-2019 ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمباريات كأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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