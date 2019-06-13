شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ستاد الشمس بعد التطوير لاستقبال تدريبات الأفيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة المشرفة علي التعديلات الشاملة لاستاد الشمس من أعمالها والذي تسلمته منذ ما يقرب من شهرين بعد إدراج ستاد الشمس ضمن الاستادات الخاصة ببطولة الامم الأفريقية لإستضافة تدريبات المنتخبات بعد حرص أسامة أبوزيد رئيس النادي علي أن يكون للاستاد دورا في استقبال تدريبات أي منتخب أفريقي. يستضيف استاد الشمس تدريبات منتخب كوت ديفوار الذى يتواجد فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا. Advertisements وتم عمل صيانة شاملة في جميع جوانب الاستاد بتغيير أرضية ملعب كرة القدم وتطوير غرف خلع الملابس والإضاءة الشاملة لملعب الكرة وهو ما جعل النادي يستفيد بتطوير الاستاد بأكثر من 50 مليون جنيه.

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