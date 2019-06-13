شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: مصر صنعت المستحيل فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على ماهر، نجم النادى الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفنى لإنبى، أن مصر صنعت المستحيل بنجاحها فى إنهاء كافة التجهيزات والتحضيرات استعداداً لتنظيم بطولة امم افريقيا 2019 على أرضنا فى الفترة من 21 يونيو الجارى الى 19 يوليو المقبل.

وشدد على ماهر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على أن الدول الأخرى تقوم بالتجهيز لمثل هذه الأحداث فى سنوات، ولكن عزيمة المصريين أنهت كل الأمور فى أقل من 6 أشهر فى انجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

وأشاد على ماهر بالكفاءة العالية فى جميع المناحى التنظيمية للبطولة، سواء على مستوى الملاعب أو تذاكر المباريات التى تظهر بشكل مغاير بعد استحداث فكرة تذكرتى، وإعداد كوادر قادرة على إخراج البطولة فى أبهى صورة، متمنياً أن يظهر المنتخب المصرى بشكل جيد على المستوى الفنى لاستكمال النجاحات المبهرة للمصرية فى الكان الأفريقى.

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وأكد على ماهر أن مساندة أجهزة الدولة بالكامل لاتحاد الكرة يبقى السبب الرئيسى فى قدرة مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية فى فترة ضئيلة للغاية، مشيداً بدور الدولة بكافة قطاعاتها فى تدعيم التنظيم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

وأضاف على ماهر، "مصر دائماً ما تكون عند الموعد، ونجحنا بالفعل فى تنظيم بطولات كثيرة من قبل مثل بطولة 2006 والتى خرجت فى أبهى صورة فى وقتها".

وتنطلق منافسات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.