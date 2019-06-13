شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. حارس الأهلي مرشح لخلافة محمد عواد بالدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حارس مرمى النادي الأهلي، دائرة المرشحين لخلافة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى فى الدوري السعودي بالموسم الجديد. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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