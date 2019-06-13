اخبار الرياضه

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بمحمد صلاح نجم الإنجليزى لمدة 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى الودية الثانية المقرر لها مساء الأحد المقبل، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا 2019 ، المحدد له الجمعة المقبل حيث يخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة.

ويرغب أجيرى فى عدم إجهاد محمد صلاح خاصة وأنه شارك فى موسم طويل مع ليفربول قاده خلاله للتتويج بلقب دورى أبطال أوربا، بجانب مركز الوصيف فى الدورى الإنجليزى بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتى حتى النفس الأخير، لذا يرغب المدرب المكسيكى فى منح محمد صلاح أطول فترة ممكنة من الراحة بعيدا عن المباريات، مع الاكتفاء بالبرنامج الموضوع له ليكون جاهزا تماما للبطولة.

وكشف مصدر بالمنتخب أن أجيرى كان يرغب فى إعفاء صلاح تماما من اللقاء، إلا أن اللاعب طلب المشاركة بعض الوقت حتى تحتسب له المباراة فى تاريخه الدولى مع منتخب مصر، بجانب الاستفادة منها فى منافسته على الكرة الذهبية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا