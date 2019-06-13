شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي : مصر تواصل الريادة ونتمنى استكمال فرحتنا بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحليم علي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن مصر تواصل ريادتها الإقليمية والدولية بعد النجاح فى التجهيز لبطولة كأس الأمم الافريقية، والمقرر اقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري الى 19 يوليو القادم.، معلقاً :"دائماً ما يظهر معدن المصريين فى الأوقات الصعبة..ويقدمون نموذج فى التضحية والتفاني فى العمل، ومن ثم صنع الإنجازات"

وتمنى العندليب أن تُستكمل فرحة المصريين بنجاح منتخبنا فى الظهور بشكل جيد خلال فعاليات الكان، وأن ينجح الفراعنة فى التتويج بالبطولة للمرة الثامنة فى تاريخه، مشيدا بتظافر المصريين لإنجاح هذا الحدث الهام، سواء الدولة المصرية وقيادتها أو إتحاد الكرة أو الأندية التي تنازلت عن الكثير من حقوقها لإعلاء مصلحة الوطن، وأخيراً اللجنة المنظمة التي تقوم بأدوار خيالية وبطولية وتسابق الزمن لإخراج البطولة فى أبهى صورة.

وأكد عبد الحليم على أن الملاعب ونظام تذاكر البطولة والتنظيم سينالون إشادة الفرق المنظمة وجميع وسائل الإعلام العالمية، بعد كشف النقاب عن الملاعب ونظام تذاكر البطولة الذي يمنع السوق السوداء ويقضي على التلاعب فى هذا الأمر.

وعن مساندة الدولة المصرية للبطولة قال العندليب :"هذا ليس بالأمر الغريب على الدولة المصرية وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أعطى تعليماته بخروج البطولة فى أفضل شكل لتعكس صورة تطور مصر أمام العالم"

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وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.