سوبر كورة .. فرجانى ساسى تحت أعين أياكس الهولندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، ضمن المرشحين للانتقال لنادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الفترة المقبلة. لمعرفة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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