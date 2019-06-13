شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى ريكاردو يدخل دائرة المرشحين لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى لنادى بونسوسيسو ريو جانيرو الذى ينافس فى الدرجة الثانية بالدوري البرازيلى، حسابات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة.

ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.

ريكاردو ليس غريباً عن الإسماعيلي حيث سبق له أن درب الدراويش في موسم 2008-2009 عندما قاده لمباراة فاصلة أمام النادى الأهلي علي لقب الدوري فاز بها النادى الأحمر.

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق.