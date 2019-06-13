إنفو جراف ..تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة مساء اليوم الخميس تتجه أنظار الملعب نحو استاد برج العرب لمتابعة ودية منتخب مصر أمام تنزانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
ويعد على خليل نجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي فى مواجهات منتخب مصر و تنزانيا برصيد 6 أهداف.
مباراة اليوم بين منتخب مصر و تنزانيا هي المواجهة الثالثة عشرة للمنتخبين، حيث سبق والتقى الفراعنة وتنزانيا فى 12 مباراة، منها 3 وديات، فاز الفراعنة فى 11 مباراة وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبو مصر 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 11.
وكانت أول مباراة ودية جمعت الفريقين عام 1973 ، وانتهت10/1 للفراعنة، وآخر مباراة أقيمت عام 2016 فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وانتهت بفووز الفراعنة أيضا.
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