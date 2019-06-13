شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وتنزانيا.. تعرف على توقعات عشاق الكرة لـ موقعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة مصر وتنزانيا، هذه هي الموقعة التي ينتظرها عشاق كرة القدم الليلة، ولهذا تعرف على توقعات عشاق الكرة لموقعة مباراة مصر اليوم، حيث تعتبر مباراة مصر الودية القادمة بروفة هامة لكأس الأمم الأفريقية.

واستطلعت كاميرا "دوت مصر" أراء جماهير الكرة حول نتيجة مباراة المنتخب الوطنى أمام تنزانيا والتى ستقام فى التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وتوقعت الجماهير المصرية فوز المنتخب الوطنى 3/0 على تنزانيا ومتمنين بمشاركة الفرعون المصرى محمد صلاح .

واستقر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

Advertisements

واستقر أجيرى على الدفع بـ:

حراسة المرمى: محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول، ومحمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ونبيل دونجا وعمرو وردة وعبدالله السعيد ووليد سليمان.

الهجوم: أحمد على لمدة 60 دقيقة، على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.