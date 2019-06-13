شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستقر على ضم 8 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع 8 صفقات جديدة فى الموسم الجديد لترميم مراكز الفريق المختلفة . وستكون الأولوية للصفقات الجديدة فى الإنتاج الحربى لتدعيم مركز المهاجم وصانع الألعاب التى عانى الفريق من غيابهم فى الموسم الماضى . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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