سوبر كورة يكشف رد عمرو وردة على مفاوضات الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي، باب المفاوضات مع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف نادي أتروميتوس اليوناني، لتدعيم القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. لمعرفة التفاصيل ورد عمرو وردة على مفاوضات الأهلي، اضغط هنا..

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