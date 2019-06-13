رسميًا.. بتروجيت يعلن استمرار محمود عودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: أعلن نادي بتروجيت بقاء مدرب الفريق محمد عودة بعدما اتفق الأخير مع مجلس إدارة النادي البترولي على تمديد عقده. وكان عودة تولى قيادة بتروجيت منذ يناير الماضي ليخوض مع الفريق البترولي 14 مباراة ليحقق الفوز في ست مناسبات مقابل تعادلين وست هزائم. Advertisements وأفاد المركز الإعلامي بنادي بتروجيت، أنه تم التوقيع مع عودة وجهازه الفني لمدة موسم واحد بعد تحقيق نتائج جيدو خلال فترة عملهم. وتعرض فريق بتروجيت لضربة قوية خلال هذا الموسم بعدما ضمن الهبوط رسميًا رفقة فريقي النجوم والداخلية. جدير بالذكر أن بتروجيت احتل المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب الفريق البترولي 34 مباراة في المسابقة المحلية.

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