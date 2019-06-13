أول رد من الأهلي حول التعاقد مع لاعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أكد مصدر من داخل النادي الأهلي، على أن ناديه لم تتقدم بعرض رسمي لإدارة النادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع اللاعب إسلام عيسى.
وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، قال إن ناديه تلقى عرضين محليين أحدهما من الأهلي والآخر من بيراميدز (طالع التفاصيل).
وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ناديه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن لشراء خدمات لاعب المصري.
وكان إسلام عيسى انتقل إلى صفوف المصري منذ يناير عام 2018 قادمًا من فريق النصر في صفقة وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه.
وشارك صاحب الـ23 عامًا في 29 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف.
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