نجم ليفربول يثير أزمة مع يورجن كلوب

يواجه اللاعب الغيني ونجم ليفربول نابي كيتا أزمة حقيقية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر الجاري قد تؤدي لغضب مدربه في ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب.

وقالت صحيفة "صن" ان كيتا وعد مدرب منتخب بلاده "غينيا" بأنه سيشارك مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق 21 يونيو الجاري، بالرغم من عدم جاهزيته بسبب الإصابة.

وتعرض كيتا لإصابة يوم خلال مباراة ليفربول أمام برشلونة

بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الاول من مايو الماضي أنهت موسمه مع "الريدز".

وتبين أن إصابة كيتا بالعضلة الضامة ستبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا، إلا أن لاعب الوسط الغيني قرر المشاركة مع المنتخب بالرغم من الإصابة.

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وقالت الصحيفة أن حربا بين النادي والمنتخب تلوح بالأفق خاصة مع

رغبة المدرب الألماني يورجن كلوب في إراحة كيتا خلال الصيف حتى يعود بكاملة جاهزيته للموسم المقبل.

واعترف المدرب البلجيكي بول بوت، الذي يقود غينيا في كأس أفريقيا، بأنه وضع ضغوطا كبيرة على إدارة ليفربول للسماح بكيتا المشاركة في البطولة رغم عدم جاهزيته.

وقال كيتا في تصريحات صحفية: "أرغب بالمشاركة مع المنتخب بالرغم من أنني لست جاهزا بنسبة 100 بالمئة، ولكنني متحمس للعب بنسبة 100 بالمئة".

وتشارك غينيا إلى جوار نيجيريا ومدغشقر وبوروندي في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا وستفتتح مبارياتها أمام مدغشقر 22 يونيو بالإسكندرية.