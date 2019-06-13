مدافع برشلونة يقترب من أتلتيكو مدريد

دخلت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني، في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم مسؤولي نادي برشلونة للتعاقد مع المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق الكتالوني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية مساء اليوم الخميس، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني طالب إدارة نادي العاصمة، التفاوض مع نادي برشلونة للتعاقد مع الظهير
وأشارت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يضع الألباني الشاب السيد هساي الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي، كخيار ثاني في حال فشل التعاقد مع البرتغالي سيميدو من نادي برشلونة.
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