نادال يكشف سرعودته بقوة لبطولاته المفضلة رغم الإصابة القوية

اعترف البطل العالمي الأسباني رافائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس بأنه كان على وشك إنهاء موسمه بعد إصابته في الركبة وانسحابه من نصف نهائي "إنديان ويلز" في مارس الماضي.
قال نادال أنه رغم الألم والحزن الشديدين في رولان غاروس إلا انه عاد بقوةليعزز رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة 12.
وانسحب النجم الإسباني أمام روجر فيدرر في "إنديان ويلز " وغاب عن بطولة ميامي المفتوحة قبل أن يعود إلى الملاعب ويخوض موسم البطولات على الأراضي الرملية
وقال ندال لموقع رابطة اللاعبين المحترفين: "من الناحية الذهنية وبعد إنديان ويلز عانيت من تراجع حاد".
وقالت رويترز نقلا عن "الماتادور": "فكرت في إنهاء موسمي لمعرفة ما إذا كان جسدي سيتعافى بدلا من اللعب، وأنا أعاني من إصابة أخرى".
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