أسوان يحدد سعر انتقال نجمه لفريق بني سويف

وافق مسؤولو فريق أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، على بيع عباس مصطفى لاعب الفريق لنادي بني سويف، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. الحالية. وحدد نادي أسوان 150 ألف جنيه للاستغناء عن عباس مصطفى بشكل نهائى، أو 80 ألفا في حالة إعارته لمدة موسم واحد لصفوف فريق بني سويف . وكانت إدارة فريق بني سويف قد أرسلت خطاب رسمي للنادي الأسواني لمعرفة قيمة انتقال اللاعب.

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