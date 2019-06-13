أسوان يحدد سعر انتقال نجمه لفريق بني سويف

وافق مسؤولو فريق أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، على بيع عباس مصطفى لاعب الفريق لنادي بني سويف، خلال الانتقالات الصيفيةالحالية.
وحدد نادي أسوان 150 ألف جنيه للاستغناء عن عباس مصطفى بشكل نهائى، أو
وكانت إدارة فريق بني سويف قد أرسلت خطاب رسمي للنادي الأسواني لمعرفة قيمة انتقال اللاعب.
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