ناينجولان يحسم مصيره مع إنتر ميلان

نفى البلجيكي رادجا ناينجولان نجم وسط فريق إنتر ميلان، رحيله عن الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن كل ماتردد حول رحيله عن النيراتزورى هذا الصيف غير صحيح.
وقال ناينجولان فى تصريحات لشبكة "سكاى إيطاليا"،
وابتعد ناينجولان عن المشاركة مع انتر ميلان في العديد من المباريات خلال الموسم المنتهي بسبب تعدد الإصابات .
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