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ناينجولان يحسم مصيره مع إنتر ميلان

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نفى البلجيكي رادجا ناينجولان نجم وسط فريق إنتر ميلان، رحيله عن الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن كل ما

تردد حول رحيله عن النيراتزورى هذا الصيف غير صحيح.

وقال ناينجولان فى تصريحات لشبكة "سكاى إيطاليا"،

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أنه مستمر داخل انتر ميلان فى الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل.

وابتعد ناينجولان عن المشاركة مع انتر ميلان في العديد من المباريات خلال الموسم المنتهي بسبب تعدد الإصابات .

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