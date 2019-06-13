أجرى مسؤولو نادي وادي دجلة اتصالات بإدارة نادي السكة الحديد لإقامة مباريات الفريق في الموسم المقبل ببطولة الدوري على ملعبالفريق.
ويستضيف ملعب السكة الحديد تدريبات منتخب زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي
وتلقت إدارة السكة الحديد طلباً من فريق بتروجيت لإقامة مباريات الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل على الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر وادي دجلة يدرس إقامة مبارياته بالموسم الجديد في السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.