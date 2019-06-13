وادي دجلة يدرس إقامة مبارياته بالموسم الجديد في السكة الحديد

أجرى مسؤولو نادي وادي دجلة اتصالات بإدارة نادي السكة الحديد لإقامة مباريات الفريق في الموسم المقبل ببطولة الدوري على ملعب الفريق. الفريق. ويستضيف ملعب السكة الحديد تدريبات منتخب زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري. وتلقت إدارة السكة الحديد طلباً من فريق بتروجيت لإقامة مباريات الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل على الملعب.

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