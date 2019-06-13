هازارد يجتاز الفحص الطبي لريال مدريد

اجتاز الدولي البلجيكي ايدين هازارد الفحص الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم الخميس، استعداداً لانضمامه إلى صفوف الفريق الملكي في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "اس" الإسبانية، أن هازارد سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وبعد ذلك سيتم تقديمه أمام الجماهير

في ملعب سانتياجو برنابيو في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن عن تعاقده مع ايدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي لمدة خمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.