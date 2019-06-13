تعرف على موعد موقعة ليفربول ومانشستر سيتى بالبريمييرليج الموسم المقبل

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز جدول المباريات المرتقب للموسم المقبل، والذي كشف عن موعد مواجهتي مانشستر سيتي وليفربول، الغريمان اللذان أشعلا الصراع على اللقب الموسم الماضي.
ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة ويست هام خارج ملعبه، بموجب جدول موسم 2019-2020 الذي نشره الاتحاد المحلي اليوم" الخميس".
وينطلق الموسم الجديد في 9 أغسطسبمباراة ليفربول ضد نوريتش الصاعد حديثا إلى الدرجة الممتازة، وينتهي في 17 مايو.
ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد في التاسع من نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد في مانشستر المباراة الثانية في الرابع من أبريل.
وتبرز في المرحلة الأولى مباراة مانشستر يونايتد سادس الموسم الماضي،
وكانت 3 أندية قد صعدت إلى الدوري الممتاز، هي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي.
واحتفظ مانشستر سيتي في الموسم الماضي بلقبه بطلا للدوري، بعد موسم مثير لم تحسم فيه هوية البطل سوى في المرحلة الأخيرة، نتيجة صراع شرس بين السيتي وليفربول، حسمه الأول بفارق نقطة واحدة (98 مقابل 97).
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