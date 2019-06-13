بعد ضياع صفقة كودجو.. شرط لاسارتي يفجر أزمة في الأهلي

تسبب الشرط الذي وضعه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أزمة حادة داخل القلعة الحمراء. وطلب لاسارتي ضرورة ضم مهاجم من أمريكا الجنوبية لتدعيم الخط الأمامي وهو ما يواجه رفضا داخل النادي لارتفاع تكلفة الصفقات اللاتينية وقلة فرص من أمريكا الجنوبية لتدعيم الخط الأمامي وهو ما يواجه رفضا داخل النادي لارتفاع تكلفة الصفقات اللاتينية وقلة فرصنجاحها. وتسبب شرط لاسارتي في تراجع الأهلي عن مفاوضاته مع التوجولي لابا كودجو هداف الكونفدرالية الأفريقية ولاعب نهضة بركان المغربي. وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة خلال الساعات القادمة لمناقشة تقرير لاسارتي وحسم ملف المهاجم الجديد.

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