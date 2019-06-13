حسام باولو على رادار أسوان

دخل مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، في مفاوضات رسمية مع حسام باولو مهاجم فريق الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. ولعب حسام باولو مهاجم الزمالك، خلال الموسم لماضي معاراً إلى صفوف الداخلية، والذي هبط إلى دوري القسم الثاني. خلال الموسم لماضي معاراً إلى صفوف الداخلية، والذي هبط إلى دوري القسم الثاني. ويسعى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، في الحصول على لاعبين ذوي خبرة في الدوري الممتاز، بجانب القوائم الأساسي للفريق استعدادا لخوض منافسات المسابقة في الموسم المقبل. وتمكن فريق أسوان من الصعود إلى الدوري الممتاز، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة القسم الثاني لمجموعة الصعيد برصيد 58 نقطة.

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