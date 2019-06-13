بطولة "كوبا أمريكا" متخمة بنجوم كرة القدم في صراع كروي خارج التوقعات

يرفع الستار السبت المقبل، عن فعاليات نسخة جديدة من عروض الفن الكروي المبهرة والمثيرة، عندما تنطلق فعاليات النسخة السادسة والأربعين من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي تستضيفها البرازيل.



وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم، مباريات هذه البطولة المتخمة بنجوم بارزين، ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي جابرييل خيسوس والكولومبي خاميس رودريجيز.



ويتطلع المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني إلى استغلال البطولة، لتضميد الجراح ومحو خيبة الأمل بعد الخروج صفر اليدين من فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ويسعى ميسي إلى تتويج موسمه من خلال قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا 2019، بعدما أخفق في أكثر من محاولة سابقة للتتويج بلقب كبير مع منتخب بلاده.



وبعدما تعاونا سويا على مدار الموسم المنقضي في صفوف برشلونة، سيصبح ميسي والنجم البرازيلي فيليب كوتينيو، منافسا وخصما للآخر في هذه البطولة القارية المثيرة.



وجاءت إصابة نيمار دا سيلفا وابتعاده عن المنتخب البرازيلي في هذه البطولة، لتضاعف من الضغوط الواقعة على ميسي الذي أصبح أبرز الأسماء المتواجدة في البطولة بلا منازع كبير.



كما ضاعف غياب نيمار من المسؤولية الواقعة على عاتق لاعبي المنتخب البرازيلي وفي مقدمتهم داني ألفيس الذي يحمل شارة قيادة الفريق، وكذلك كوتينيو وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي، وجابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويحلم ميسي بقيادة المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 26 عاما، ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب والمسجل باسم أوروجواي برصيد 15 لقبا مقابل 14 لقبا للتانجو الأرجنتيني وثمانية ألقاب للسامبا البرازيلية.



وتشهد البطولة الحالية، الضلع الثالث في خط هجوم برشلونة إلى جانب ميسي وكوتينيو، وهو لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي.



كما تشهد هذه النسخة من كوبا أمريكا، عددا كبيرا من النجوم العالميين مثل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني.



كما تشهد صفوف منتخب أوروجواي، أكثر من لاعب مميز من أصحاب الخبرة الكبيرة مثل المهاجم إدينسون كافاني والمدافع دييجو جودين.



وإلى جانب خاميس رودريجيز في المنتخب الكولومبي، يخوض فالكاو فعاليات هذه النسخة بهدف السطوع مجددا بعد موسم متواضع مع ناديه.



كما ينتظر أن يمنح منتخبا كولومبيا وتشيلي، مزيدا من الإثارة والقوة لهذه البطولة، خاصة بعد فوز منتخب تشيلي باللقب في كل من النسختين الماضيتين عامي 2015 و2016.



ويضم منتخب تشيلي بين صفوفه، العديد من النجوم البارزين والموهوبين مثل أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.



كما تضم بقية المنتخبات المشاركة، بعض النجوم البارزين مثل الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا والبيروفي باولو جيريرو، والقطريين المعز علي وحسن الهيدوس، والياباني شنجي أوكازاكي.



المصدر: موقع كورة