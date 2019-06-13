البطل مانشستر سيتي يفتتح الموسم الجديد للدوري بمواجهة وست هام

سيستهل البطل مانشستر سيتي موسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراة خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد بينما يبدأ وصيفه ليفربول المشوار على أرضه في يوم جمعة بمواجهة نوريتش سيتي الصاعد للأضواء.



وأسفر جدول المسابقة الذي نُشر يوم الخميس عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، في مطلع أول أسبوع بالدوري.



ويلتقي توتنهام هوتسبير، آخر أضلاع المربع الذهبي، مع ضيفه أستون فيلا العائد للدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم بعد تفوقه في ملحق الصعود.



ويسافر أرسنال إلى ملعب نيوكاسل يونايتد بينما يبدأ شيفيلد يونايتد، الصاعد للأضواء أيضا، رحلته بمواجهة بورنموث.



ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه ولفرهامبتون واندرارز بينما يلتقي بيرنلي مع ساوثامبتون ويتواجه كريستال بالاس مع إيفرتون فيما يستقبل واتفورد وصيف بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بملعبه برايتون آند هوف ألبيون.



وينطلق الموسم الجديد يوم الجمعة التاسع من أغسطس آب المقبل.

ويشهد الموسم المقبل فترة راحة قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى حيث تقام مباريات جولة على امتداد أسبوعين في فبراير شباط ما يعني حصول كل الفرق على راحة لمدة أسبوع.



* بداية مريحة

وسيحظى مانشستر سيتي، الذي حقق ثلاثية محلية لا سابق لها في الموسم الماضي مع المدرب بيب جوارديولا، ببداية مريحة نسبيا لكنه سيستضيف توتنهام، الذي أطاح به من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في الأسبوع الثاني.



وبعدها سيحل ضيفا على بورنموث ثم يستضيف برايتون قبل أن يزور نوريتش ويستقبل واتفورد بملعب الاتحاد.



وتتضمن أول ست مباريات لليفربول بطل أوروبا مواجهة أرسنال على أرضه كما يزور ملعب تشيلسي.



وتقام أول مواجهة بين ثنائي القمة في الموسم الماضي في استاد أنفيلد يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.



ولن ينتظر جمهور أرسنال وتوتنهام طويلا حتى موعد قمة شمال لندن الأولى بالموسم وستقام في استاد الإمارات يوم 31 أغسطس آب.



وتبرز قمة أخرى بين ليفربول ومستضيفه مانشستر يونايتد يوم 19 أكتوبر تشرين الأول أما قمة مانشستر فتلعب في استاد الاتحاد يوم السابع من ديسمبر كانون الأول.



وينتهي الموسم يوم 17 مايو أيار عندما يلتقي سيتي مع ضيفه نوريتش بينما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ويزور توتنهام ملعب كريستال بالاس فيما يواجه تشيلسي ضيفه ولفرهامبتون.



وتتكهن دور المراهنات بأن سيتي سيحتفظ باللقب ويليه ليفربول وتوتنهام وتشيلسي في ترتيب المرشحين للتتويج.



كما تكهنت بأن شيفيلد، العائد للدوري الممتاز لأول مرة منذ 2007، سيهبط للدرجة الثانية.



المصدر: رويترز